Danas pretežno oblačno s kišom, bioprognoza nepovoljna

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 16 °C.

Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Pogoršanje vremenskih prilika, praćeno povećanom naoblakom i padavinama, uz povremeno jače južno strujanje, kod većine ljudi uzrokovaće lošije raspoloženje, a tegobe kod hroničnih bolesnika dodatno će se pojačati. Opšta slika, uz neuobičajenu toplinu, biće lošija u Hercegovini, na jugozapadu Bosne i u Krajini. Na istoku i sjeveroistoku zemlje ugodnije, uz djelimično stabilnije vrijeme i nešto niže temperature.