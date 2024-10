Kišovito širom BiH tokom prijepodneva, za vikend nestabilno vrijeme

U Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Poslije podne prestanak padavine u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, a krajem dana ili tokom noći i u ostatku zemlje. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu zemlje do 23 stepena.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura zraka oko 12, a dnevna oko 16 stepeni.

Trodnevna prognoza

U petak 18.10.2024., pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Prije podne padavina uglavnom u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Poslije podne u većini područja. Prestanak padavina prema kraju dana ili tokom noći. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 13 do 19, na jugu i istoku zemlje do 22 °C.

U subotu 19.10.2024., pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremen i slab lokalni pljuska je moguć u Hercegovini i ponegdje na jugoistoku Bosne. U večernjim satima slaba kiša na jugu i jugozapadu zemlje. Vjetar slab na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu zemlje do 24 °C.

U nedjelju 20.10.2024., pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje poslije podne. U jutarnjim satima lokalno slaba kiša je moguća u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 °C.

Biometeorološka prognoza

Opšta slika djelimično će se pogoršati usljed povećane naoblake i povremenih, ne suviše jakih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu vremena, pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, promjene raspoloženja. Uz više svježine, temperature će biti primjerenije ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima, djelimično stabilnije i ugodnije.